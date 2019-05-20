Теплый прием. В школах больше не будет холодных туалетов

Россия должна войти в десятку стран с лучшим образованием. Но ситуация по регионам очень разная. Есть лидеры, где в школах все супер, где планшеты и интерактивные доски. И есть несколько тысяч школ, в основном сельских, где до сих пор нет химических лабораторий, классы топят печками-буржуйками, а дети даже в сильный мороз вынуждены бегать в туалет на улицу.

Эта проблема неоднократно поднималась на страницах "РГ". И вот, наконец-то, хорошая новость: в нынешнем году вопрос холодных туалетов должен быть окончательно закрыт. Двум регионам — Республике Дагестан Забайкальскому краю , где такая проблема еще остается, правительство выделит средства из резервного фонда на оборудование теплых туалетов в школах. Проект соответствующего постановления опубликован министерством просвещения.

Ожидаемое количество зданий школ, которые будут оборудованы теплыми туалетами: в Забайкальском крае — 165; в Республике Дагестан — 65. На это из резервного фонда планируется направить в Забайкальский край — 264 млн рублей, в Республику Дагестан — более 23 млн рублей.