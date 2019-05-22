На ЕГЭ в России увеличат число онлайн-видеокамер

В 2019 году практически все аудитории, где будет проводиться ЕГЭ в России , будут оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн. Об этом RT рассказали в Рособрнадзоре

В ходе проведения Единого государственного экзамена в этом году в более чем 55 тыс. аудиторий видеонаблюдение будет осуществляться в режиме онлайн. Это близко к 100%, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно материалам ведомства, с которыми ознакомился RT, это больше, чем в 2018 году, почти на 14% (было 48,3 тыс. аудиторий с онлайн трансляциями).

Увеличится также и количество блокираторов сигналов мобильной связи в пунктах сдачи ЕГЭ. Так, в этом году более чем в 50 субъектах страны будут использоваться свыше 8 тыс. «глушилок» (в прошлом году — 7 тыс. в 46 регионах).

Ранее газета «Известия» писала, что в 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.