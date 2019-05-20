В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

По словам замглавы Рособрнадзора, восемь регионов России получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. В текущем году школы в восьми регионах РФ получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. Соответствующее заявление сделал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев. В беседе с корреспондентом газеты «Известия» чиновник рассказал, что в эксперименте будут участвовать Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, и Ярославская области. «По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — приводит издание слова Музаева. Ранее в Минздраве РФ дали советы школьникам и их родителям по подготовке к сдаче ЕГЭ. По сообщениям ведомства, ученики, учителя и родители обязаны помнить, что отдых и восстановление сил — это так же важно, как и заучивание параграфов учебника.