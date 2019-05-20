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В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году 

ТК «Звезда» + ещё 5 35 минут назад
По словам замглавы Рособрнадзора, восемь регионов России получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам.
В текущем году школы в восьми регионах РФ получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. Соответствующее заявление сделал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.
В беседе с корреспондентом газеты «Известия» чиновник рассказал, что в эксперименте будут участвовать Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, и Ярославская области.
«По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — приводит издание слова Музаева.
Ранее в Минздраве РФ дали советы школьникам и их родителям по подготовке к сдаче ЕГЭ. По сообщениям ведомства, ученики, учителя и родители обязаны помнить, что отдых и восстановление сил — это так же важно, как и заучивание параграфов учебника.
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Образование , Видео , Рособрнадзор , Минздрав РФ , газета "Известия"
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