Яндекс проведет уроки музыки в российских школах 

В 20 регионах стартовал проект «Уроки музыки» от Яндекса. Музыкальные занятия в обновлённом формате пройдут для учеников 1— 9 классов. На уроках школьники познакомятся с историей академической музыки, фольклора, джаза, авангарда и хип-хопа.
Занятия также включают большое количество творческих заданий. Так, ученики начальной школы создадут свою музыкальную композицию, а старшеклассники попробуют себя в роли дирижера. В проекте примут участие Денис Мацуев, Полина Гагарина, Noize MC, Игорь Бутман, Юрий Башмет и другие российские музыканты и деятели культуры. Они проведут открытые уроки музыки в московских школах.
Ранее Яндекс выяснил, какую музыку россияне хотели бы включить в школьную программу. Большинство участников опроса выступили за творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Бориса Гребенщикова.