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Беглов пообещал повысить зарплату классным руководителям 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о доплате классным руководителям, об этом глава города сообщил в ходе бала в честь педагогов и победителей конкурса учителей общеобразовательных школ.
Классные руководители в Петербурге начнут получать доплату к официальной заработной плате с 1 сентября 2019 года; по поручению Беглова вопрос прорабатывается в городском комитете финансов, передает телеканал «Санкт-Петербург».
«Буквально недавно я дал поручение комитету финансов, чтобы они разработали положение о доплате классным руководителям. И мы вам готовим к 1 сентября такой подарок. Сколько это будет, скажу 1 сентября», — сказал градоначальник в ходе торжественных мероприятий.
На церемонии также наградили победителей профильного конкурса, который проводился среди сотрудников школ Петербурга.
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Образование , Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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