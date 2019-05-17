Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге школьникам рассказали об Арктике 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученики петербургской школы №336 Невского района встретились в преддверии Дня полярника встретились с исследователем Владимиром Соколовым, который более сорока лет посвятил изучению Арктики.
Владимир Соколов был участником и руководителем более сорока арктических экспедиций, также он стал одним из инициаторов созданий единой системы информации об обстановке в Мировом океане.
Как сообщает комитет по делам Арктики, встреча школьников с исследователем дала старт серии мероприятий, посвященных Дню полярника, который будет отмечаться 21 мая.
Дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1937 году на дрейфующей станции "Северный полюс-1" начала работать первая научно-исследовательская экспедиция.
Российская Газета: последние новости
Шойгу: Поручения Путина решат проблему отставания географической науки День географа будут отмечать в России 18 августа Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников
Образование , Общество , Владимир Соколов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инаугурация Зеленского: Россию не пригласили107
Неожиданно: предсказаны победители «Евровидения»1
«Украины не будет»141
«Идеи, близкие Путину»: Гордон сбежал с телеканала71
«Это шах!»: Зеленскому объявили войну234
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение