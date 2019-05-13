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Вооружен пистолетом: школьник захватил заложников в Казани 

Рамблер + ещё 24 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников казанской гимназии, рассказал «Лайфу» собеседник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел сегодня утром в гимназии №7. 17-летний молодой человек вошел в один из классов, в котором в то время проходил урок, и взял школьников в заложники.
По словам источника издания, подросток был быстро задержан, а в результате его действий никто не пострадал.
Собеседник отметил, что во время ЧП в классе шел урок литературы. Подросток явился на него с опозданием и стал вести себя агрессивно — размахивать пистолетом.
На вопрос учителя о проблемах дома или в школе молодой человек ответил, что проблем у него нет, после чего сел на место педагога. Никаких требований при этом школьник не озвучивал.
Мотивы молодого человека, тип и происхождение пистолета, с которым он явился в школу, в настоящее время выясняют полицейские.
Образование , Происшествия , МВД , Казань
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