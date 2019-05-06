Главу о крымских татарах уберут из учебника по истории Крыма

Власти Крыма пообещали изъять из школьного учебника по истории главу о роли крымских татар в Великой Отечественной войне. Представителей местной общественности возмутило то, что эта часть населения представлена в качестве коллаборационистов, которые сотрудничали с фашистами.

Изъять спорные страницы с «некорректной информацией» предложила группа экспертов, которую создали для изучения вызвавшего критику учебника.

Решение принято с целью предотвращения конфликта на межнациональной почве. Указанная глава — о коллаборационизме — будет изъята из учебника. К началу учебного года эта работа будет проведена, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Министерства образования, науки и молодёжи Крыма.

Учебное пособие «История Крыма для 10-х классов» выпущено издательством «Просвещение» в 2018 году. В числе авторов и экспертов научно-редакционного совета — крымские учёные и политики. По данным Министерства просвещения России, вызвавшее нарекания пособие отсутствует в федеральном перечне учебников.

Ранее, как писал News.ru, книга была изъята из школьных библиотек. После этого она была направлена на экспертизу.