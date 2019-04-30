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Студенты педвузов смогут стать учителями до получения диплома 

News.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Студенты педагогических ВУЗов смогут приступить к профессиональной деятельности до получения диплома. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам, — говорится в документе.
Проект был разработан в связи с поручением президента России, которое направлено на обеспечение допуска студентов к осуществлению образовательной деятельности. Порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, Министерство просвещения опубликовало проект, вносящий в перечень постов сотрудников средних образовательных учреждений должности «старшего учителя» и «ведущего учителя». Первый будет управлять работой других педагогов, разрабатывать индивидуальные образовательные планы и сопровождать их. А второй станет педагогическим наставником других работников школы.
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Образование , Общество , Минтруд , Госдума , Минобрнауки , РИА Новости
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