Студенты педвузов смогут стать учителями до получения диплома

Студенты педагогических ВУЗов смогут приступить к профессиональной деятельности до получения диплома. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам, — говорится в документе.

Проект был разработан в связи с поручением президента России, которое направлено на обеспечение допуска студентов к осуществлению образовательной деятельности. Порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки Минтруд , передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, Министерство просвещения опубликовало проект, вносящий в перечень постов сотрудников средних образовательных учреждений должности «старшего учителя» и «ведущего учителя». Первый будет управлять работой других педагогов, разрабатывать индивидуальные образовательные планы и сопровождать их. А второй станет педагогическим наставником других работников школы.