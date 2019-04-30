Учительницу наказали за «Владимирский централ» на уроке

Учительницу музыки одной из краснодарских школ наказали за то, что на ее уроке ученики пели песню покойного российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии города, учительница получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.

Видео, в котором дети исполняют песню "Владимирский централ" на уроке музыки под караоке-запись, было слито в сеть ранее. Как объясняют в мэрии, учеников знакомили с мелодиями народов мира и современной музыкальной культурой. "Также была затронута тема французского и русского шансона… В конце урока учащимся было предложено исполнить одну из песен в жанре шансон", — говорится в сообщении. Также известно, что композицию "Владимирский централ" выбрали сами учащиеся.

Сама учительница согласилась, что произведение не подходит для исполнения в седьмом классе. Кроме того, добавляют в пресс-службе, после педсовета в школе решили заранее утверждать перечень предлагаемых к изучению произведений.

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