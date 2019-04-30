Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительницу наказали за «Владимирский централ» на уроке 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Учительницу музыки одной из краснодарских школ наказали за то, что на ее уроке ученики пели песню покойного российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии города, учительница получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Видео, в котором дети исполняют песню "Владимирский централ" на уроке музыки под караоке-запись, было слито в сеть ранее. Как объясняют в мэрии, учеников знакомили с мелодиями народов мира и современной музыкальной культурой. "Также была затронута тема французского и русского шансона… В конце урока учащимся было предложено исполнить одну из песен в жанре шансон", — говорится в сообщении. Также известно, что композицию "Владимирский централ" выбрали сами учащиеся.
Сама учительница согласилась, что произведение не подходит для исполнения в седьмом классе. Кроме того, добавляют в пресс-службе, после педсовета в школе решили заранее утверждать перечень предлагаемых к изучению произведений.
Ранее в Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц.
Газета.Ru: последние новости
Медведев поручил улучшить график работы школ и детсадов Воробьев дал старт единовременной закладке 50 новых школ Возглавивший Алтай выпускник "школы губернаторов" объявил кадровый конкурс
Комментарии1
Образование , Общество , Михаил Круг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым139
Разозлил «батьку»? Посла РФ пошлют назад в Москву1
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание51
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы39
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»289
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение