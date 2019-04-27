Детские сады и школы могут перевести на «семейный график»

Родители смогут отводить детей в сады и школы и потом забирать их по более гибкому графику. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать этот вопрос.

По мнению главы правительства, нужно изучить опыт регионов по внедрению «семейного графика» в образовательных учреждениях. Речь идет о таком режиме работы, который бы позволял родителям забирать детей из школ и садов в более удобное время. Более того, этот опыт может быть перенесен также на медицинские, социальные и культурные учреждения.

«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — цитирует RT поручение Медведева.

Медведев, кроме того, поручил регионам больше сообщать жителям о мерах социальной поддержки, которые им доступны. Для этого он предложил им не только публиковать объявления на сайтах, но и звонить жителям.

Поручение дано по итогам форума «Национальные проекты — этап „реализация“.