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Милонов выступил против идеи депутатов о переносе начала учебного года 

360tv.ru + ещё 1 23 часа назад
Фото: ТАСС
Депутаты Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин предложили перенести на месяц начало учебного года. По их мнению, это позволит южным регионам России более полно использовать свой экономический потенциал. Парламентарий Виталий Милонов высказал свое мнение по данной идее. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Депутат Виталий Милонов считает, что перенос не принесет школьникам никакой пользы.
«Обычным школьникам это точно не принесет пользы. Я не буду утверждать, что знаю специфику Краснодарского края, где идет активная страда. Но подозреваю, что там не у всех она идет. И потом, дети у нас априори не работают на жатве пшеницы», — заявил парламентарий.
Он отметил, что «лучше не экспериментировать: как начинали учебный год 1 сентября, так и начинать».
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Образование , Политика , Михаил Дегтярев , Виталий Милонов , Вадим Деньгин
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