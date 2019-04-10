Опять двойка: Медведев рассказал о своих оценках в школе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил образовательный форум в Москве . Он ответил на вопросы школьников и рассказал, как получил плохую отметку в 10-м классе. Назвать предмет Медведев отказался, но отметил значение плохих отметок в системе образования и поделился, любил ли он посещать школу.

В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе мероприятия ученики спросили, любил ли он посещать школу и получал ли плохие отметки.

«В школу я сначала любил ходить, потом не любил — с определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были. Я тайну открою, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10-м классе — тогда 10 классов было, а не 11, как сейчас, — по одному из предметов была «двойка» даже в четверти», — сказал премьер.

Медведев подчеркнул, что в таком случае нужно просто собраться с силами и довести дело до конца.

«Самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то, что «двоек», у меня и «троек» уже не осталось: я все зачистил», — пояснил глава правительства.

Подводя итог, Медведев заметил, что плохие отметки необходимы для грамотного процесса обучения. «Двойки» должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между «двойкой» и «пятеркой», — пояснил он.

Отметим, что в ходе мероприятия школьница из Тюмени также спросила у премьера, должен ли начальник быть безупречным, или же он все-таки право на ошибку.

«Конечно, безупречным, — ответил Медведев. — Но всякий руководитель ошибается, абсолютно всякий».

Политик также добавил, что каждый день советуется со своими подчиненными. В случае разногласий он анализирует все имеющиеся факты, после чего принимает окончательное решение. Медведев сделал акцент на том, что руководитель должен внимательно выслушивать мнения всех сторон.

Однако премьер добавил, что следует соблюдать грань и не всегда подстраиваться под коллег.

«На самом деле, если вы, будучи руководителем, чувствуете, что ваше решение правильное, ответственность руководителя в этом и состоит, чтобы провести в жизнь свое решение, а не чтобы поплыть», — пояснил Медведев.

13 декабря 2018 года аналогичный образовательный форум проводился в Ярославле. Тогда там выступил президент России Владимир Путин . Он поделился историей о том, как школьный учитель математики помог укрепить ему уверенность в себе.

«Мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни. И вдруг пришел к нам преподаватель не школьный, а университетский, по-моему, и предложил открыть кружок математики», — рассказал Путин.

Занятия в кружке помогли главе государства посмотреть на математику с новой стороны.

«И я это открытие сделал, благодаря ему. Я до сих пор ему благодарен, хотя даже не помню, как его зовут. Но это повысило мою самооценку и позволило потом даже в других отраслях знаний развиваться, идти вперед, добиваться успехов», — поделился президент.

Примечательно, что летом того же года Вера Гуревич, которая была классной руководительницей Владимира Путина, рассказала журалистам о том, как президент превратился из проказника в достойного выпускника. Она отметила, что всегда пыталась установить доверительные отношения с учениками, и Путин старался ее не подводить.

«Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все «пятерки», только по сочинению у него была «четверка». Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно», — поделилась Гуревич.

Она отметила, что энергия била ключом в будущем политике. «Наверняка были плохие отметки в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал: „Ку-ку, это я!“. Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом», — рассказала педагог.

При этом Гуревич отметила, что Путина она никак не выделила среди других школьников.

«Вы знаете, я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть», — сказала она.

По мнению преподавательницы, главная цель педагога — научить ребенка добиваться цели, которую он перед собой ставит, «но не любыми средствами, а достойными».

Гуревич добавила, что президент РФ до сих пор поддерживает с ней дружеские отношения.