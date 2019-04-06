Дошколята сами выберут детский сад

При выборе формы получения дошкольного образования родители должны учитывать мнение своего сына или дочки. Новое правило утверждено в приказе Министерства просвещения России , который вступает в силу 6 апреля.

Документ вносит ряд поправок в нормативный акт, регулирующий организацию дошкольного образования. Требование учитывать мнение ребёнка при выборе формы образования объясняется тем, что эта норма прописана в законе «Об образовании» (п.4 ст.63). Она касается всех уровней общего образования, то есть мнение детей должно учитываться также при выборе формы обучения в школе и техникуме.

Если решение родителей будет в пользу семейного образования, то о своём выборе они должны сообщить органам местного самоуправления (муниципального района или городского округа). Всё потому, что местные власти должны вести учёт всех детей, проживающих на своей территории, которые имеют право на получение общего образования, а также форм получения ими образования.

Ещё одна поправка касается языка, на котором воспитатели могут общаться с дошколятами. До этого во всех детских садах обучение могло вестись только на русском языке, также позволялось изучать государственный язык республики РФ (например, в Башкирии — башкирский язык). Теперь требования более свободные: всё обучение в детском саду может вестись как на русском языке, так и на родном, если он является одним из языков народов России. При этом в приказе Минпросвещения уже не упоминается, что этот язык должен быть признан государственным в субъекте РФ. Это поможет, например, жителям Карелии, так как карельский язык, хотя и весьма распространён, но не имеет статуса государственного в этой республике. Но такой вариант возможен только при наличии заявления родителей. Кроме того, позволяется вести обучение и на иностранном языке, если это предполагает образовательная программа учреждения.

Модернизированы положения о работе групп разных форм обучения. Так, семейным дошкольным группам разрешено иметь не только общеразвивающую, но и любую другую направленность (компенсирующую, оздоровительную и комбинированную).

Обучать детей-инвалидов в группах компенсирующей или комбинированной направленности теперь следует с учётом не только особенностей их психофизического развития, но и особых образовательных потребностей, следует из приказа Минпросвещения. При этом дошкольное образование таких малышей теперь должно учитывать их индивидуальные программы реабилитации и абилитации. Условия для получения образования детьми-инвалидами будет определять психолого-медико-педагогическая комиссия.

Кроме того, в приказе подробно расписано количество детей и специалистов в группах компенсирующей и комбинированной направленности. Например, в компенсирующей группе для слабослышащих может быть не больше шести детей в возрасте до трёх лет и восьми детей старше трёх лет. А в комбинированной группе для малышей до трёх лет может быть всего десять детей, из них не больше трёх — с ограниченными возможностями.