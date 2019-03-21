В России упразднят невостребованные профессии

Минпросвещения планирует обновить перечень специальностей среднего профобразования, исключив из него невостребованные профессии. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения Алексей Левченко, передаёт РИА «Новости».

По его словам, планируется не только исключить невостребованные специальности, но и включить в него те профессии, которые сегодня появляются на рынке труда, либо которые будут в перспективе.

Левченко добавил, что сейчас также ведётся работа над сокращением сроков профподготовки, так как ряд специальностей среднего профессионального образования близки к программам бакалавриата.