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Назван лучший классный руководитель столицы 

Москва24 1 час назад
Лучшим классным руководителем столицы стал руководитель 6-го класса школы № 939 Денис Мохонько, сообщает Агентство «Москва».
Итоги городского конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный — 2019» подвели на торжественной церемонии 19 марта. Диплом первой степени присудили Денису Мохонько, обладательницей диплома второй степени стала классный руководитель 3-го курса колледжа малого бизнеса № 4 Юлия Головина. Диплом третьей степени вручили классному руководителю 7-го класса школы имени Боровика Екатерине Костыненко.
Число участников конкурса превысило 500 человек. На первом этапе они представляли авторские эссе и ролики. На втором участники прошли олимпиаду «Классный руководитель в современной московской школе» и готовили с учениками своих классов «Воспитательный проект».
В финале они проводили классный час с независимой группой учеников, участвовали в импровизационных заданиях, а их ученики представляли своих классных руководителей в визитках «Мой классный самый классный». Конкурс проводится Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций совместно с Городским психолого-педагогическим центром.
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Образование , АГН "Москва"
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