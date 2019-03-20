Назван лучший классный руководитель столицы

Лучшим классным руководителем столицы стал руководитель 6-го класса школы № 939 Денис Мохонько, сообщает Агентство «Москва»

Итоги городского конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный — 2019» подвели на торжественной церемонии 19 марта. Диплом первой степени присудили Денису Мохонько, обладательницей диплома второй степени стала классный руководитель 3-го курса колледжа малого бизнеса № 4 Юлия Головина. Диплом третьей степени вручили классному руководителю 7-го класса школы имени Боровика Екатерине Костыненко.

Число участников конкурса превысило 500 человек. На первом этапе они представляли авторские эссе и ролики. На втором участники прошли олимпиаду «Классный руководитель в современной московской школе» и готовили с учениками своих классов «Воспитательный проект».

В финале они проводили классный час с независимой группой учеников, участвовали в импровизационных заданиях, а их ученики представляли своих классных руководителей в визитках «Мой классный самый классный». Конкурс проводится Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций совместно с Городским психолого-педагогическим центром.