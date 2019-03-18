В екатеринбургском вузе проводят проверку после предложения руководства закрыть прогулы за посещение молебна

Накануне «Новая газета» сообщила, что руководство Уральского горного государственного университета пообещало студентам простить прогулы по физкультуре, если они поучаствуют в молебне в поддержку строительства храма Святой Екатерины.

«Говорит Москва » обратилась в вуз за пояснениями. В информационном управлении УГГУ опровергли сообщения о таком порядке привлечения студентов к мероприятиям.

«В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия. Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе. По данной ситуации в университете будет проведена внутренняя проверка».

Студенты, которые рассказали «Новой газете» о случившемся подтвердили свои слова скриншотом переписки с зампредом профсоюза Наринэ Медянниковой.

«Написали из студенческого профсоюза. Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из студентов. Циркуляр от имени Наринэ Медянниковой за два дня до молебна был опубликован в сообществе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».

Молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины прошел в Екатеринбурге 17 марта. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Ранее горожане протестовали из-за планов возвести храм, поскольку его собираются построить на месте сквера на Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга.