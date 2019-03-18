Накануне «Новая газета» сообщила, что руководство Уральского горного государственного университета пообещало студентам простить прогулы по физкультуре, если они поучаствуют в молебне в поддержку строительства храма Святой Екатерины.
«Говорит Москва» обратилась в вуз за пояснениями. В информационном управлении УГГУ опровергли сообщения о таком порядке привлечения студентов к мероприятиям.
«В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия. Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе. По данной ситуации в университете будет проведена внутренняя проверка».
Студенты, которые рассказали «Новой газете» о случившемся подтвердили свои слова скриншотом переписки с зампредом профсоюза Наринэ Медянниковой.
«Написали из студенческого профсоюза. Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из студентов. Циркуляр от имени Наринэ Медянниковой за два дня до молебна был опубликован в сообществе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».
Молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины прошел в Екатеринбурге 17 марта. В нем приняли участие около двух тысяч человек. Ранее горожане протестовали из-за планов возвести храм, поскольку его собираются построить на месте сквера на Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга.