Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде

Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату. Он считает такое явление ненормальным. Такое заявление политик сделал на встрече членов СФ с главной Минобра , видеозапись которой опубликована на YouTube.

«Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать Родину, и стихотворениями или кисточкой никто никогда её не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится», — подчеркнул он.

Васильева отметила, что, возможно, подобную программу стоит вводить в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности в старших классах и попросила Бондарева подготовить предложение по этому вопросу.

Ранее, как писал News.ru, депутат Гослдумы предложил проводить в школах уроки отцовства. Для этого необходимо рассмотреть вопрос о приглашении в учебные заведения врачей, которые рассказывали бы ученикам о проблемах со здоровьем.