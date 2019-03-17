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Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевой с просьбой вернуть в школы начальную военную подготовку.
Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату. Он считает такое явление ненормальным. Такое заявление политик сделал на встрече членов СФ с главной Минобра, видеозапись которой опубликована на YouTube.
«Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать Родину, и стихотворениями или кисточкой никто никогда её не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится», — подчеркнул он.
Васильева отметила, что, возможно, подобную программу стоит вводить в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности в старших классах и попросила Бондарева подготовить предложение по этому вопросу.
Ранее, как писал News.ru, депутат Гослдумы предложил проводить в школах уроки отцовства. Для этого необходимо рассмотреть вопрос о приглашении в учебные заведения врачей, которые рассказывали бы ученикам о проблемах со здоровьем.
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Комментарии3
Образование , Общество , Ольга Васильева , Виктор Бондарев , Совет Федерации , Минобрнауки
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