Тест: Смогли бы учиться в современной школе

Наши дети уже учатся по-другому: у них есть предметы, которых не было в детстве у их родителей, они решают задачки такой сложности, что нам остается только удивляться — в кого они такие умные?! Они спокойно сдают ЕГЭ, в то время как у мам и пап только при виде вопросов начинает дергаться левый глаз. Или правый. Это уже индивидуально. В то же время, они изучают привычные нам умножение и деление, правила правописания и творчество русских классиков.