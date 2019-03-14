Тест: Смогли бы учиться в современной школе 

Глава Минобразования Ольга Васильева заявила, что в рамках нацпроекта «Образование» во всех регионах страны планируется переход к новому качеству систем общего образования, среднего профессионального и дополнительного образования детей.
Наши дети уже учатся по-другому: у них есть предметы, которых не было в детстве у их родителей, они решают задачки такой сложности, что нам остается только удивляться — в кого они такие умные?! Они спокойно сдают ЕГЭ, в то время как у мам и пап только при виде вопросов начинает дергаться левый глаз. Или правый. Это уже индивидуально. В то же время, они изучают привычные нам умножение и деление, правила правописания и творчество русских классиков.
Мы изучили школьные учебники основных предметов и проштудировали вопросы по ЕГЭ. На их основе подготовили небольшой тест, пройдя который вы сможете определить — так ли уж сложно современное образование или же оно не сильно изменилось с тех пор, как прозвенел ваш последний звонок.