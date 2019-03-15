«МЭШ» вошла в сотню главных мировых образовательных проектов

"Московскую электронную школу" включили в список 100 главных образовательных проектов мира на образовательном саммите HundrED в Хельсинки . Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ "МЭШ" признали лучшим проектом в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".

По словам главы столичного департамента образования и науки Исаака Калины, в текущем году власти города планируют дальше развивать проекты в сфере образования.

В частности, они продолжат внедрять в школы современные электронные системы с помощью "МЭШ". В рамках проекта горожане уже сейчас могут записать детей в сады и школы, следить за оценками в электронном дневнике, пользоваться электронной библиотекой, а также подавать заявление на участие в ГИА и итоговом сочинении.

В общем доступе находятся более 33 тысяч сценариев уроков, 348 учебников и свыше 42,5 тысячи интерактивных приложений.

Кроме того, в 2019-м власти уделят повышенное внимание предпрофильному, профильному и профессиональному образованию. В развитии программы помогут вузы, колледжи, технопарки и научные организации.

В рамках проекта в городских школах уже открыты инженерные, медицинские, научно-технологические и кадетские классы. А с этого года столичные школьники смогут учиться и в новых IT-классах, которые появятся в десятках учреждений.

Отмечается, что рост качества предпрофессионального образования повышает долю москвичей, которые поступают в столичные вузы на бюджетной основе. В 2018 году доля таких первокурсников в МФТИ составила 33%, в НИУ ВШЭ — 45%, а в Первом МГМУ имени Сеченова — 44%.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных материалов "Московской электронной школы". В числе наиболее востребованных сценариев оказался урок, посвященный художественному своеобразию поэмы "Русские женщины" и историческим фактам, которые легли в ее основу.