В Москве выберут песни вместо школьного звонка

Голосование для выбора песен вместо классического школьного звонка запустили в социальных сетях в Москве , сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Какая музыка будет звучать в начале и конце урока, а также на переменах, решат сами школьники. Голосование запустили в социальных сетях", — говорится в сообщении.

В районах Царицыно и Москворечье-Сабурово (ЮАО) обычные звонки в школах уже заменили на мелодии классических произведений, а также рок— и поп-хитов. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен, сообщается на официальном портале мэра Москвы.