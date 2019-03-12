В Москве выберут песни вместо школьного звонка 

Голосование для выбора песен вместо классического школьного звонка запустили в социальных сетях в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Какая музыка будет звучать в начале и конце урока, а также на переменах, решат сами школьники. Голосование запустили в социальных сетях", — говорится в сообщении.
В районах Царицыно и Москворечье-Сабурово (ЮАО) обычные звонки в школах уже заменили на мелодии классических произведений, а также рок— и поп-хитов. Они звучат в начале и конце урока, а также во время перемен, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Первыми нововведение смогли оценить ученики школы №904. Здесь по внутреннему радио начали транслировать произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Составляют плей-лист ученики самостоятельно, голосуя за любимые композиции в социальных сетях. Во время перемен в школе звучат треки "Ночных снайперов", "Би-2" и саундтреки к российским и зарубежным фильмам", — отмечается в материале.