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Опорные школы РАН начнут работать с 1 сентября 2019 года 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Опорные школы Российской академии наук (РАН) откроются в регионах РФ с 1 сентября 2019 года, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия-1".
"Действительно, [опорные] школы начнут работать с 1 сентября 2019 года, то есть это будущий учебный год, — сказала министр. —
Если вы посмотрите на географию отобранных школ, то они находятся в регионах, где есть институты Российской академии наук, есть федеральные университеты, есть центры научно-исследовательские".
По ее словам, внедрение системы опорных школ направлено на обеспечение экономического рывка России, для которого потребуется появление в стране до 10 тыс. молодых ученых ежегодно.
"Понятно, что главная задача — это с малых лет воспитать человека, который свяжет свою жизнь с наукой", — пояснила Васильева.
Ранее Минпросвещения, РАН и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ. На закупку нового оборудования для таких школ будет выделено более 1 млрд рублей. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов.
Как ранее заявил президент РАН Александр Сергеев, опорные школы будут переданы из муниципального в региональное подчинение: губернаторам и руководителям регионов "фактически вменят в обязанность заботу об этих школах".
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Комментарии1
Образование , Общество , Ольга Васильева , Александр Сергеев , РАН
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