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Минпросвещения забраковало сайт с жалобам на учителей 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: depositphotos/logoff
В Минпросвещения РФ не поддержали идею создать интернет-ресурс, где родители школьников могли бы пожаловаться на незаконные действия учителей и других учеников, Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.
Как заверили представители ведомства, конфликты в школе, как и прежде, находятся на контроле властей и не стоит давать им оценку "в обход уполномоченных на это органов, администраций школ, органов правопорядка". "Есть четкая ответственность работников образовательных организаций, есть органы, которые следят за обеспечением образовательного процесса, и перекладывать эти задачи на родителей — неправильный подход", — подчеркнули в пресс-службе.
Родителям посоветовали обращаться как к региональным властям, так и в министерство напрямую. Кроме того, напомнили в пресс-службе, при ведомстве существует "общественный совет по независимой оценке качества условий образовательного процесса". В частности, ему поручено оценивать "комфорт, доброжелательность и вежливость сотрудников".
Ранее участники общественного движение "За безопасность" направили главе Минпросвещения Ольге Васильевой просьбу "в кратчайшие сроки создать специализированный интернет-ресурс", на котором родители могли бы сообщить "о зверствах в школах, как со стороны учителей, так и учеников". Как считают авторы инициативы, школьная администрация зачастую не реагирует на проблемы и новый ресурс мог бы исправить ситуацию.
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Образование , Общество , Ольга Васильева
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