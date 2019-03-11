Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Российские работники сферы образования получают самые высокие зарплаты в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие — на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования экспертов РИА Рейтинг.

«В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Так, в Москве доля работников сферы образования, зарабатывающих более 50 тысяч рублей в месяц, составляет 59,5%. Москва единственный регион России, где этот показатель больше половины», — сообщает РИА Новости.

Топ-10 регионов РФ с самыми высокими зарплатами в сфере образования выглядит так:

Московская область расположилась на 11 месте, Ленинградская область — на 16-м, а город федерального значения Севастополь — на 34-м, тогда как Республика Крым лишь на 57-м.

Меньше всего работникам сферы образования платят в Карачево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Тамбовской области и Дагестане — в этих регионах 50 тысяч рублей в месяц и более получает менее 1% специалистов.

В исследовании учитывались зарплаты работников всех видов образования — дошкольного, школьного, профессионального, высшего и иных, причем не только педагогов, но и других сотрудников образовательных учреждений. При расчетах также учитывалась выплата подоходного налога, а оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года.

Всего в России в сфере образования заняты более 5,5 миллиона человек, из них более 3 миллионов — непосредственно учат и воспитывают.