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Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей 

Ридус + ещё 1 18 минут назад
Российские работники сферы образования получают самые высокие зарплаты в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие — на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования экспертов РИА Рейтинг.
«В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Так, в Москве доля работников сферы образования, зарабатывающих более 50 тысяч рублей в месяц, составляет 59,5%. Москва единственный регион России, где этот показатель больше половины», — сообщает РИА Новости.
Топ-10 регионов РФ с самыми высокими зарплатами в сфере образования выглядит так:
1. Москва 2. Чукотский автономный округ 3. Ямало-Hенецкий автономный округ 4. Магаданская область 5. Камчатский край 6. Сахалинская область 7. Ненецкий автономный округ 8. Санкт-Петербург 9. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10. Республика Саха (Якутия)
Московская область расположилась на 11 месте, Ленинградская область — на 16-м, а город федерального значения Севастополь — на 34-м, тогда как Республика Крым лишь на 57-м.
Меньше всего работникам сферы образования платят в Карачево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Тамбовской области и Дагестане — в этих регионах 50 тысяч рублей в месяц и более получает менее 1% специалистов.
В исследовании учитывались зарплаты работников всех видов образования — дошкольного, школьного, профессионального, высшего и иных, причем не только педагогов, но и других сотрудников образовательных учреждений. При расчетах также учитывалась выплата подоходного налога, а оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года.
Всего в России в сфере образования заняты более 5,5 миллиона человек, из них более 3 миллионов — непосредственно учат и воспитывают.
В конце января президент России Владимир Путин посоветовал министру просвещения Ольге Васильевой внимательно следить за заработной платой учителей. На слова Васильевой о том, что «наши учителя удивительные люди», Путин отреагировал словами: «Следите за уровнем зарплаты. Не надо их нахваливать. За зарплатой следите!». Как отметил глава государства, зарплата не должна быть ниже средней по экономике региона. Путин также добавил, что зарплата учителей — это задача руководителей регионов, но министерство все равно должно отслеживать данный вопрос.
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Образование , Видео , Социология , Ольга Васильева , Владимир Путин , РИА Новости , Камчатский Край , Магаданская Область , Москва , Сахалинская Область , Чукотский Автономный Округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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