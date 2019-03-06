Эксперты оценили важность ФПУ для системы образования

Лаборатория образовательной журналистики НИУ ВШЭ впервые провела опрос учителей, выясняя, какими учебниками они пользуются они в своей работе. Это исследование стало частью продолжающейся в экспертном сообществе дискуссии о том, необходим ли системе школьного образования Федеральный перечень учебников (ФПУ). Результаты опроса были представлены на портале Pedsovet.org в рамках очередной дискуссии на тему «нужен ли ФПУ?».

Как показал опрос, участие в котором приняли более 2 тысяч педагогов, ФПУ включает в себя все самые популярные и качественные учебники, и по каждому предмету существует 3-5 линеек учебников, по которым преподает основная масса учителей.

Кроме того, исследование, как отметил ведущий дискуссии, заведующий ПУЛ образовательной журналистики НИУ ВШЭ, обозреватель ИД « Комсомольская правда » Александр Милкус, хотя ФПУ на 2019-2020 учебный год был сокращен, это сокращение не является травматичным для учителей. Вообще же, по его словам, исследование показало, что педагоги — довольно консервативная аудитория с точки зрения выбора учебных материалов. В частности, 45 процентов учителей математики заявили, что занимаются по учебнику Людмилы Петерсон который в 2014 году был исключен из перечня, но теперь снова в него включен. 42 процента учителей истории продолжает работать по учебникам Данилова и Косулиной, который издавался еще до появления историко-культурного стандарта по истории и появления трех новых линеек учебников по истории.

Отвечая на вопрос о том, не является ли рудиментом в сегодняшней системе образования ФПУ, главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова отметила, что во всем мире государства жестко регламентируют несколько позиций в образовании: должностные обязанности, квалификации учителей, организация образовательного процесса в школе и требования к нему, итоговая аттестация, по которой учащиеся получают документ об образовании, а также учебники, по которым учатся в школах. ФПУ, по ее словам, это как раз государственный инструмент регулирования.

Кроме того, добавил советник министра просвещения РФ Андрей Петров , норма, согласно которой, обучение должно вестись по учебникам, входящим в федеральный перечень, прописана в федеральном законе об образовании, а процедуру их отбора осуществляет федеральный орган власти. «Мы должны гарантировать качество того, что предлагаем к обязательной закупке в образовательные организации», — добавил он.

Собравшиеся отметили, что в экспертизе учебников принимают участие и педагоги, прошедшие специальное обучение однако, по словам кандидата педагогических наук, доцента департамента методики обучения Московского городского педагогического университета, автора и соавтора учебников и учебных пособий для младших школьников и студентов педагогического вуза Ольги Курлыгиной, ориентироваться только на мнение учителей при составлении перечня нельзя. Поскольку такая оценка может быть непрофессиональной. «Надо учителя затачивать под новые учебники, а не учебники под учителя, — говорит она. —Если учитель много лет работал по одной системе и одним и тем же учебникам и наступает момент, когда он вынужден работать по другим учебникам, к которым он не привык. Конечно ему очень трудно. Тогда он на парту кладет те учебники, по которым он привык работать, а под парту — те, по которым вынужден работать. И эта ситуация очень распространена». Также, отметила она, сегодня учитель не готов работать по новым учебникам и в новых условиях.

Представлявший в дискуссии издательство «Просвещение» и в прошлом директор школы Леонид Наумов назвал мифом утверждение о консервативности учителей. «Человека не надо заставлять пользоваться тем, что ему удобно. Если они (учителя) не пользуются — учебником или новым сервисом. То, наверное, мы не смогли еще создать новый сервис, который им был бы удобен», — подчеркнул он.

Участники дискуссии подчеркнули, что сегодня уже ни один учитель не пользуется только одним учебником — это, по словам Людмилы Дудовой, просто непрофессионально. Педагоги, по ее словам, не настолько консервативны, как о них говорят, и пользуются разными учебными пособиями, в том числе, и не входящими в ФПУ. И тот факт, что в ФПУ входят несколько линеек учебников по одному предмету, — является лучшим доказательством неконсервативности учителей, считает она. При этом задачей педагогического вуза является не подготовка специалистов под конкретный учебник, а сформировать методическое мышление.

Федеральный перечень учебников (ФПУ) сокращается с 2014 года, что вызывает дискуссии среди издателей, экспертов, авторов учебников. Очередную волну этой дискуссии вызвал утвержденный в конце декабря 2018 года новый ФПУ, который был сокращен с 1378 до 863 учебников.