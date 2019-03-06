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Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи соцсетей возмутились из-за видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей разговаривает по телефону с использованием нецензурной брани во время урока.
На кадрах видно, как учительница отправляет одного из школьников за журналом, после чего ведет телефонный разговор в крайне агрессивном тоне.
Кроме того, на видео попала часть беседы педагога учеником, который поинтересовался, почему она преподает сразу пять предметов. В ответ учительница пояснила, что имеет два высших образования и может право вести любой предмет.
"Выше нету моего", — отметила педагог.
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Образование , Видео , Общество
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