Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Пользователи соцсетей возмутились из-за видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей разговаривает по телефону с использованием нецензурной брани во время урока.

На кадрах видно, как учительница отправляет одного из школьников за журналом, после чего ведет телефонный разговор в крайне агрессивном тоне.

Кроме того, на видео попала часть беседы педагога учеником, который поинтересовался, почему она преподает сразу пять предметов. В ответ учительница пояснила, что имеет два высших образования и может право вести любой предмет.