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В России предложили узаконить высшее самообразование 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Минобрнауки разрабатывают поправки в закон "Об образовании", согласно которым в стране могут быть легализованы высшее и среднее профессиональное самообразование, пишет газета "Известия".
В ближайшее время специалисты министерства намерены определить, каким образом студенты будут подтверждать полученные за стенами вузов знания. Зачеты по самостоятельно изученным предметам рассчитывают разрешить только для отдельных курсов.
В пресс-службе министерства уточнили, что нововведения необходимы "для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности". Студенты смогут снизить расходы на образование.
Согласно 43-й статье российской Конституции, сейчас в форме экстерната, семейного образования и самообразования можно получить среднее образование. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам начального общего, основного образования с последующей аттестацией.
Ранее сообщалось, что в России набирает моду теневое образование. Родители объединяются в небольшие группы, вскладчину нанимают репетиторов, самостоятельно формируют программу обучения и выбирают методики. Официально дети числятся в учебных заведениях как получающие домашнее образование. Раз в полгода большинство из них сдают государственные экзамены и получают документ о переводе из класса в класс.
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Образование , Общество , Минобрнауки , газета "Известия"
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