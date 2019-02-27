МГУ значительно улучшил свой рейтинг

В соответствии с данными глобального аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира по четырем из пяти предметных областей.

Так, МГУ вошел в топ-30 лучших вузов мира в предметной области "Естественные науки" — 21 место, в двух номинациях по отдельным предметам: "Лингвистика" — 23 место, "Физика и астрономия" — 6 место, передает ТАСС . Также университет совершил рывок в направлении "Математика", заняв 34 место (В 2018 — 38 место), и показал уникальный рост в области высоких технологий, поднявшись на 57 позицию в предметной области "Инжиниринг и технологии" (в 2018 году — 76 место)

Кроме того, МГУ имени М. В. Ломоносова университет присутствует в предметной области "Искусство и гуманитарные науки" (56 место) и в топ-70 в области "Социальные науки и менеджмент" (68 место), "Современные языки" (33 место), "Информатика и информационные технологии" (48 место).

Также за минувший год свое присутствие в отраслевых рейтингах QS расширили университеты-участники проекта "5-100": число ведущих российских вузов, представленных в рейтингах, увеличилось с 11 до 13, а количество суммарного попадания университетов в рейтинге возросло с 26 до 32 раз.

В Целом Россия заметно улучшила свои позиции в рейтинге QS. Так, Высшая школа экономики представлена сразу в 19 номинациях против 16 годом ранее. По трем позициям — "Социология", "Экономика" и "Политика и международные отношения" "Вышка" вошла в топ-100. Кроме того, 19 место в своей сфере занял Санкт-Петербургский горный университет. Всего же в рейтинг попал 31 российский вуз, что на семь 7 больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, укрепить позиции российского высшего образования помогли, в том числе, майские указы президента страны, выпущенные в 2012 году, отмечает телеканал "Россия 24".

Рейтинг QS Quacquarelli Symonds оценивает более 1200 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу. Для составления рейтинга 2019 года аналитики проанализировали свыше 22 миллионов научных статей и учли более 200 миллионов цитирований.