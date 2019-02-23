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Сенатор обвинил Европу в развращении душ после предложений изучать порно в школе 

Говорит Москва 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Ранее учёные в Ирландии порекомендовали ввести изучение порнографии в образовательную программу.
Они объяснили свою инициативу желанием подготовить детей к реальной сексуальной жизни. Уроки, на которых изучают интимные видеоролики, уже проходят в Испании. Так, в городе Авилесе сексолог разъясняет школьникам разницу между порно и реальным сексом.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко заявил, что с Запада идёт «вся грязь и извращения». Он отметил, что изучение порнографии в российских школах невозможно.
«Всё то, что идёт с Запада, оно нам чуждо. Оттуда идёт вся грязь, которая может произойти с человеком, все извращения с его душой — чтоб в неё налить помоев, чтобы прямо этим смердело. Они могут этим заниматься. Это уже сумасшествие какое-то. Если такая тема появится, лично я и мои коллеги не поддержим этого».
По словам Василенко, во времена его школьных лет большинство девушек вплоть до окончания учёбы оставались девственницами.
«У нас было хорошее воспитание. Я говорю про свой возраст [Василенко 49 лет — ГМ]. Если в 10 классе девочки не были девственницами, то на них смотрели как на ошалевших, неправильных девушек. Как правило, девушки даже выходили девственницами замуж».
Отношение к порнографии в разных странах Европы колеблется. К примеру, в Великобритании в скором времени введут запрет на доступ к эротике для несовершеннолетних. Для доступа к сети гражданам страны придется завести аккаунт, который будет верифицирован с помощью удостоверения личности.
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Образование , Политика , Дмитрий Василенко , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Ирландия , Испания
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