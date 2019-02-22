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Российский школьник принес на урок гранату и напугал учителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikipedia
Ученик одной из школ Санкт-Петербурга принес на урок гранату времен Великой отечественной войны. Из здания эвакуировали 50 человек, сообщает портал FlashNord со ссылкой на городское управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным издания, 22 февраля семиклассник школы народного искусства императрицы Александры Федоровны на Витебском проспекте принес на занятия предмет, напоминающий гранату времен Великой отечественной войны. Педагоги подняли тревогу и вызвали ОМОН.
Из школы были эвакуированы 50 человек.
Как сообщили изданию в правоохранительных органах, граната РГ-33 была не опасна, поскольку представляла собой только корпус. Школьник нашел ее на кладбище в Автово и хотел принести в дар школьному музею.
21 февраля другого петербургского школьника отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы. Мальчик покрасился в блондина, предварительно получив разрешение классного руководителя. Однако позже завуч и директор потребовали, чтобы он вернул свой прежний цвет волос, и обвинили подростка в нарушении устава.
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Образование , Общество , ИА Flashnord , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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