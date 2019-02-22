Молодежь как сильное конкурентное преимущество. Путин пообещал миллион новых мест в дополнительном образовании

Во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что стране нужны высококлассные специалисты. Для этого необходимо внедрять обновленные учебные программы на всех уровнях профессионального образования.

Глава государства напомнил о чемпионате мира WorldSkills по рабочим профессиям, который состоится в конце августа в России . Он предложил ускорить модернизацию среднего профессионального образования, основываясь на опыте движения. Президент поручил к 2020 году установить современное оборудование в двух тысячах мастерских в колледжах и техникумах.

Путин пообещал, что к 2022 году будет создано более миллиона новых мест в системе дополнительного образования за счет расширения детских технопарков, кванториумов, также центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного развития.

«Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одаренных ребят появятся во всех регионах страны к 2024 году. Но коллеги говорят, что готовы сделать это и раньше, за два года», — констатировал глава государства.

Он отметил, что, по его мнению, резервы для наращивания темпов существуют в каждом национальном проекте. Кроме того, он призвал присоединиться к ним партнеров из числа негосударственных предприятий.

«Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных центрах, на других площадках», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер назвал талантливую молодежь одним из самых сильных конкурентных преимуществ России. Он напомнил о существовании целой системы проектов и конкурсов личностного роста — «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многих других.

«Все это — обращаюсь опять к молодым людям — создается для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране», — подытожил Владимир Путин.

Напомним, образовательный центр «Сириус», открытый в 2015 году, занимается выявлением и развитием способностей детей в области искусств, естественнонаучных дисциплин, творчестве и спорте. Ежемесячно он принимает до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет, с которыми занимаются лучшие преподаватели. За три года выпускниками центра «Сириус» стали 23 тысячи школьников из всех регионов России.

Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» была запущена в ноябре 2016 года. На площадке проводятся конкурсы, опросы и флэшмобы, школьникам помогают выбрать профессию и работать над проектными задачами.

На интерактивной площадке проводятся регулярные уроки по профессиональной навигации для старшеклассников в режиме онлайн. Каждый урок собирает до миллиона участников из 22 тысяч школ России.

Для будущих предпринимателей придуман Всероссийский конкурс «Мой первый бизнес». Впервые он был проведен в 2017 году. Конкурс призван популяризовать предпринимательство среди молодых людей, и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства.

Вскоре в Подмосковье будут созданы два образовательных кластера, аналогичных проекту «Сириус». Об этом 5 февраля сообщил президенту России губернатор Московской области Андрей Воробьев

Первый образовательный кластер будет создан на основе долгопрудненского «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы. Уже сейчас в нем проходят образовательную программу около 600 человек под руководством школьных учителей и научных сотрудников МФТИ. Тем не менее, проект будет расширен и в него войдут 1,5 тысяч учащихся.

В декабре 2018 года Андрей Воробьев совместно с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым и при участии ректора МФТИ Николая Кудрявцева провел заседание Наблюдательного совета Московского физико-технического института (МФТИ).

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Губернатор Подмосковья рассказал о том, что уже сделано для развития лицея и превращения его в образовательный кластер.

«Мы сдали кампус и спортивное ядро. Следующий этап — отдельное здание для начальной школы. Речь идет и о строительстве технопарка, лаборатории, где ребята могут на практике применять свои знания. В школе преподают наши признанные академики. Она входит в ТОП-100 и должна стать флагманом среднего образования», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что в новом образовательном кластере появится инновационная школа естественно-научного профиля и технопарк для Hard skills & soft skills в естественных и точных науках. Позже — детский технопарк, в котором младшие школьники смогут заниматься по направлениям «Нейротехнология», «Когнитивные исследования», «Биотехнология», «Big data», «Интеллектуальные энергетические системы», «Наноматериалы».

На базе Московской областной гимназии имени Евгения Примакова будет создан второй образовательный кластер. Обучение детей в возрасте от трех до 16 лет ведется на двух языках, в образовательном процессе заняты педагоги МГИМО МГУ и МФТИ.

Сейчас в гимназия в школе полного дня обучаются 550 человек, а в детском саду — 225 детей. На днях директор образовательного учреждения Майя Майсурадзе побывала на конференции «Путь к успеху» в образовательном центре «Сириус».

«Основной вопрос, который обсуждается на конференции уже третий год, это как привести наших детей, молодежь к успеху не только в учебе, но и в жизни. Самыми актуальными темами были: повышение профессионального уровня учителей, наставничество внутри образовательных организаций, внедрение информационных технологий и другие вопросы, которые могут помочь всей системе образования сделать прорыв, а также поможет нашим детям быть успешными в жизни», — рассказала Майя Майсурадзе.

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Одна добавила, что недавно гимназия стала областным центром по работе с одаренными детьми.

«Для нас очень важным стало то, что гимназия стала региональным центром по работе с одаренными детьми и молодежью. На нас лежит огромная ответственность, и это является неким этапом нашего развития. Мы развиваемся сами и помогаем развиваться детям Подмосковья», — отметила Майсурадзе.

Заместитель председателя регионального правительства Ольга Забалова рассказала, что кластер на базе гимназии будет носить гуманитарную направленность.

«До 2021 года будет построен еще большой учебный корпус, а также кампус для учащихся и преподавателей», — рассказал она.

Андрей Воробьев сообщил президенту, что оба проекта находятся в высокой степени готовности.