Курганская школа опровергла сообщения о запрете телефонов в столовой

Администрация Юргамышской средней школы в Курганской области , где в столовой в супе были найдены субпродукты, не запрещала школьникам приносить в столовую мобильные телефоны, сообщили РИА Новости в четверг в администрации школы.

Ранее на странице в социальной сети "ВКонтакте", посвященной Кургану , появилась фотография из столовой Юргамышской школы, где в тарелке с супом из макарон и картофеля плавает субстанция с белыми отростками. Пользователи в комментариях предположили, что это говяжьи щеки.

По данному факту следственными органами СК РФ по Курганской области инициирована и проводится проверка.

Как сообщали СМИ, родители учеников Юргамышской школы завили о том, что якобы детям после случая с фотографией запретили брать в школьную столовую мобильные телефоны.

"Это неправда. Никто об этом не говорит учащимся, никто школьникам не запрещает брать в столовую мобильные телефоны", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что о случае с фотографией, размещенной в соцсети, администрация школы узнала из СМИ. Но никаких жалоб от учащихся или их родителей по поводу питания в столовой не поступало, добавила она, пояснив, что в школе обстановка спокойная, рабочая.