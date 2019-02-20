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Васильева оценила перспективы программы «Земский учитель» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения Ольга Васильева выразила мнение, что реализация программы «Земский учитель» привлечет на работу в села не только молодых специалистов, но и педагогов с большим стажем и опытом.
«Сейчас из уст президента прозвучала федеральная национальная программа. Что важно: так же, как по аналогии с «Земским врачом», где были сняты возрастные барьеры, мы теперь можем обращаться к учителями и приглашать их работать в сельских школах», — рассказала министр, передает РИА «Новости».
Васильева отметила, что в настоящее время нехватка педагогических работников на селе составляет примерно 12 тыс., всего из 42 тыс. российских школ 26 тыс. находятся в сельской местности.
«Сейчас, получив вот те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, имея возможность обустроить свою жизнь именно в селе, я думаю, что есть возможность привлечения не только молодых. У нас региональные проекты помогают молодым оставаться в селе, есть большая доплата первые три, а иногда и пять лет к зарплате, которую они имеют, но она (программа «Земский учитель») может привлечь учителей с большим стажем, которые тоже могут приехать в село и уже дальше продолжать свою педагогическую деятельность. Я считаю, что это очень важный момент … эта программа коснется, на мой взгляд, большого количества педагогов», — добавила Васильева.
В ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что программу «Земский учитель» нужно запустить в стране с 2020 года, по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, решившие переехать и работать в селах и малых городах.
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Образование , Общество , Ольга Васильева , ВЛАДИМИР ПУТИН , РИА Новости
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