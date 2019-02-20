Васильева оценила перспективы программы «Земский учитель»

Министр просвещения Ольга Васильева выразила мнение, что реализация программы «Земский учитель» привлечет на работу в села не только молодых специалистов, но и педагогов с большим стажем и опытом.

«Сейчас из уст президента прозвучала федеральная национальная программа. Что важно: так же, как по аналогии с «Земским врачом», где были сняты возрастные барьеры, мы теперь можем обращаться к учителями и приглашать их работать в сельских школах», — рассказала министр, передает РИА «Новости».

Васильева отметила, что в настоящее время нехватка педагогических работников на селе составляет примерно 12 тыс., всего из 42 тыс. российских школ 26 тыс. находятся в сельской местности.

«Сейчас, получив вот те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, имея возможность обустроить свою жизнь именно в селе, я думаю, что есть возможность привлечения не только молодых. У нас региональные проекты помогают молодым оставаться в селе, есть большая доплата первые три, а иногда и пять лет к зарплате, которую они имеют, но она (программа «Земский учитель») может привлечь учителей с большим стажем, которые тоже могут приехать в село и уже дальше продолжать свою педагогическую деятельность. Я считаю, что это очень важный момент … эта программа коснется, на мой взгляд, большого количества педагогов», — добавила Васильева.