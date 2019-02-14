Глава РАН предложил дополнить ЕГЭ задачами на креативность

На форуме в Сочи Сергеев заявил, что в настоящее время в мире ценятся креативные люди.

"Наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствии больших ресурсов, в присутствии санкций это креативность наших людей", — добавил Сергеев.

Он подчеркнул, что задачи на креативность возможно вскоре появятся в ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что глава РАН выступил за обучение школьников защите от астероидов.