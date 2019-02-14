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Мединский предложил ввести «культурный дневник» школьника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский сообщил о возможном введении нового вида культурных нормативов для учащихся школ.
Глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил о разработке новых культурных нормативов, которые предложено вводить в школьную программу.
«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться «Культурные нормативы для школьника», — сообщил Мединский ИТАР-ТАСС.
По словам министра, школьникам будет необходимо посетить определенное количество выставок, музеев и спектаклей, а также посмотреть несколько «хороших, желательно отечественных» фильмов в год. Своими впечатлениями они должны будут делиться в специально разработанном дневнике — бумажном либо электронном.
Ранее Мединский раскритиковал строительство культурного центра во Владивостоке. «Загубили кучу федеральных денег. Три раза сдавали федеральные деньги в бюджет. Можно было три театра построить», — сетовал он.
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Образование , Общество , Владимир Мединский , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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