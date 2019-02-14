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День математики пройдет в вузах и школах столицы 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учащиеся 6-7 классов российских школ 17 февраля примут участие в математическом празднике, организованном по инициативе департамента образования Москвы. Мероприятия пройдут в Московском государственном университете имени Ломоносова, других столичных вузах и школах.
"Сейчас в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов", — сообщил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
В рамках праздника будут организованы математические игры и культурная программа. Необходима предварительная регистрация.
Мероприятие проходит ежегодно с 1990 года. Для желающих подготовиться к соревнованию опубликованы задания прошлых лет, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Иван Ященко также напомнил, что в столичных школах стартовал проект "Математическая вертикаль" для учащихся 7-9 классов. Подростки, которые примут участие в проекте, смогут учиться в старшей школе как в профильных, так и в предпрофессиональных классах, получить более высокие баллы на государственных экзаменах, а потом поступить в ведущие вузы города. Школьники смогут обратить внимание на инженерное направление, информационные технологии, финансовую аналитику или бизнес, где тоже требуется хорошее знание математики.
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Образование , Новости Москвы , Общество , МГУ , Правительство Москвы , Москва
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