День математики пройдет в вузах и школах столицы

"Сейчас в городе появляется все больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов", — сообщил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В рамках праздника будут организованы математические игры и культурная программа. Необходима предварительная регистрация.

Мероприятие проходит ежегодно с 1990 года. Для желающих подготовиться к соревнованию опубликованы задания прошлых лет, говорится на портале мэра и правительства столицы

Иван Ященко также напомнил, что в столичных школах стартовал проект "Математическая вертикаль" для учащихся 7-9 классов. Подростки, которые примут участие в проекте, смогут учиться в старшей школе как в профильных, так и в предпрофессиональных классах, получить более высокие баллы на государственных экзаменах, а потом поступить в ведущие вузы города. Школьники смогут обратить внимание на инженерное направление, информационные технологии, финансовую аналитику или бизнес, где тоже требуется хорошее знание математики.