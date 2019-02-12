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В Подмосковье пройдет юбилейный «Педагог года» 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Более пятисот учителей соберутся на юбилейном региональном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья», передает пресс-служба Минобразования региона. В рамках мероприятия пройдут открытые уроки и мастер-классы, участники обменяются опытом работы и смогут подготовиться непосредственно к конкурсу, который пройдет весной.
В начале февраля Минтруд поручил провести анализ правового регулирования досрочного выхода на пенсию учителей. В результате должны быть подготовлены предложения по совершенствованию пенсионного законодательства в этой сфере, сообщили в ведомстве. Минтруд в том числе хочет оценить реальный возраст, в котором происходит утрата трудоспособности школьных учителей и воспитателей детсадов.
Ранее сообщалось, что два педагога из Подмосковья вошли в Топ-5 рейтинга учителей — специалистов по экологическому просвещению, пишет «Подмосковье сегодня».
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Образование , Общество , Минтруд , Минобрнауки , Московская область
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