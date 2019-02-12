В Подмосковье пройдет юбилейный «Педагог года»

Более пятисот учителей соберутся на юбилейном региональном слете участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья», передает пресс-служба Минобразования региона. В рамках мероприятия пройдут открытые уроки и мастер-классы, участники обменяются опытом работы и смогут подготовиться непосредственно к конкурсу, который пройдет весной.

В начале февраля Минтруд поручил провести анализ правового регулирования досрочного выхода на пенсию учителей. В результате должны быть подготовлены предложения по совершенствованию пенсионного законодательства в этой сфере, сообщили в ведомстве. Минтруд в том числе хочет оценить реальный возраст, в котором происходит утрата трудоспособности школьных учителей и воспитателей детсадов.

Ранее сообщалось, что два педагога из Подмосковья вошли в Топ-5 рейтинга учителей — специалистов по экологическому просвещению, пишет «Подмосковье сегодня».