В Подмосковье создадут инженерную школу

"В ней будут учиться лучшие студенты начиная с первого курса. Мы планируем, что школа ежегодно будет выпускать не менее 20 высококлассных инженеров-физиков для работы на колайдере "Ника", "фабрике" тяжелых ионов в Подмосковье", — сказал глава Подмосковья Андрей воробьев

Международная инженерная школа в Университете "Дубна" будет по конкурсу отбирать наиболее способных студентов для обучения.