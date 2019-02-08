В Подмосковье создадут инженерную школу 

Московская область, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и МГТУ им. Баумана подписали трехстороннее соглашение о совместном развитии в Подмосковье международной инженерной школы, передает корреспондент РИА Новости.
"В ней будут учиться лучшие студенты начиная с первого курса. Мы планируем, что школа ежегодно будет выпускать не менее 20 высококлассных инженеров-физиков для работы на колайдере "Ника", "фабрике" тяжелых ионов в Подмосковье", — сказал глава Подмосковья Андрей воробьев
Международная инженерная школа в Университете "Дубна" будет по конкурсу отбирать наиболее способных студентов для обучения.