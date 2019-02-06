Депутат предложила отменить бесплатные обеды в школах

Депутат Думы Екатеринбурга Елена Дерягина убеждена, что родители учеников младших классов в городских школах должны сами оплачивать питание своих детей в учебных заведениях.

С такой инициативой народный избранник выступила на заседании комиссии Думы по образованию, где обсуждался вопрос организации питания в школах.

Дерягина отметила, что в настоящее время из бюджета Свердловской области на бесплатное питание выделяется около 1 миллиарда рублей. По ее словам, на такие деньги можно построить целую школу.

Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь, — завила депутат.

Она также отметила, что если два раза в день кормят детей-инвалидов и детей из многодетных семей, то «чтобы весь класс кормить — такого нигде нет».

Свою позицию депутат аргументировала тем, что сейчас много еды уходит в отходы, поскольку дети, обеды которых уже оплачены, приносят из дома контейнеры с пищей.

Несмотря на приведенные доводы Дерягиной, представители городской администрации выступили против этой инициативы, сообщает Znak.

Сейчас охват горячим питанием в школах Екатеринбурга, по данным издания, составляет 91,6%: в 1−4 классах — 100%, в 5−9 классах — 85,8%, в 10−11 классах — 77,6%.

Елена Дерягина окончила Свердловский государственный педагогический институт. С 1978 по 1980 год работала учителем физики в школе № 120. С 1980 по 1985 год занимала должность заведующей отделом учащейся молодежи Ленинского районного комитета комсомола. С 1985 года по настоящее время работает директором Дома детского творчества Ленинского района.

В январе уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона. В ходе своего доклада на сессии облсовета он рассказал, что к нему стали обращаться классные руководители, которые стали замечать, что некоторые ученики не питаются в школе из-за нехватки денег.