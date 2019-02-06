Завуч пригрозила детям «пустить их на колбасу»

О неподобающем поведении преподавателя стало известно после того, как в сети появилась аудиозапись, на которой Моисеева отчитывает учеников за плохие результаты ЕГЭ.

«Ершова, три балла, ты чем, блин, думала?!» — кричит преподаватель.

« Я базу сдаю», — спокойно отвечает девушка.

«Да мне пофиг сейчас, что ты мне скажешь! Ты дура, что ли?!» — надрывается преподаватель.

По информации «Вечерней Казани», запись была сделана ученицей 11-го класса год назад. Однако, по словам родителей школьников, после публикации аудио в Instagram завуч не поменяла манеру общения с учениками, а начала забирать у них телефоны на время урока.

«Татьяна Ивановна из-за плохой успеваемости орет, обзывает дебилами, говорит, «я вас на колбасу пущу». Вся школа боится ее!» — приводит «Вечерняя Казань» слова одного из родителей.

Родители написали на Моисееву жалобу директору школы и решили добиваться её увольнения через Министерство образования. Специалисты ведомства заявили, что проводят служебное расследование.

«Министерство неоднократно указывало директорам на недопустимость нарушения педагогической этики, необходимость соблюдения корректных взаимоотношений учителей, обучающихся и их родителей», — приводит «Говорит Москва» слова представителя регионального Минобра.

Автор статьи также отметил, что к служебной проверке подключились сотрудники местной прокуратуры.