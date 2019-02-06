В Госдуме заступились за троечников

«Многие молодые люди устраиваются на работу по специальности, только поступив в вуз. Это говорит о том, что они осознанно выбрали свою профессию и хотят в ней развиваться», — сказал депутат.

По его словам, студентам ради получения опыта приходится соглашаться на бесплатные стажировки и невысокие зарплаты, поэтому оставлять их без дополнительных доходов неправильно. «Лишняя поддержка со стороны государства им не повредит», — подчеркнул Шулепов.