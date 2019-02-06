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Саратовских учителей снова заставили убирать снег 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Саратове учителей привлекли к уборке снега со школьной территории, несмотря на прямой запрет главы города Михаила Исаева; власти города инициировали проверку по данному факту.
«Снова в школе принудили убирать снег в методический день учителей. Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией. Школа №78. Заводской район. Видимо, директор этой школы на выступлении мэра спал», — сообщил в соцсетях один из жителей города, передает «Версия Саратов».
На опубликованных в сети фотографиях запечатлены женщины с лопатами, которые убирают снег.
В администрации города сообщили, что по поручению Исаева будет проведена проверка по факту участия педагогического коллектива в работах по благоустройству.
Издание отмечает, что директором учреждения является Татьяна Августова, связаться с ней по телефону не удалось.
Напомним, ранее в Саратове профильные чиновники заставили учителей убирать снег в мороз, после проверки начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова уволили.
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Образование , Общество , Саратов
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