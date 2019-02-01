Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Жители Якутска не могут отдать своих детей в новую школу «Айыы Кыhата», поскольку в нее отказываются брать русскоговорящих детей. Об этом сообщило местное издание News.Ykt.Ru.

Местные жители заявляют, что их детям приходится далеко ездить в русскоговорящие школы, либо в филиал этой, который не отвечает требованиям, которые предъявляются к образовательным учреждениям.

«Филиал находится на втором этаже дома — над магазинами и аптеками. В самом помещении тесно, нет столовой и спортивного зала. Понятно, что школа не может находиться в таком здании. Родители и сами не хотят, чтобы их дети учились в таких условиях», — рассказала изданию одна из матерей. Вскоре оказалось, что «школа» не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Руководство «Айыы Кыhата» тем не менее выступило против открытия русскоязычных классов. Школу поддержали и некоторые родители.

Как пишет сайт «Ридус», в феврале родители русскоговорящих детей выйдут на акцию протеста, чтобы добиться для детей права обучаться на национальном языке. Они утверждают, что школа ущемляет их конституционные права.