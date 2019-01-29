Российским учителям готовят новый свод правил

Для российских учителей составят регламент, в котором пропишут нормы внешнего вида и поведения. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она сообщила News.ru, что в ближайшее время подготовит письмо в Министерство просвещения Российской Федерации на имя Ольги Васильевой

Ирина Волынец предлагает прописать все требования к учителям, вплоть до мелочей. Как должен педагог одеваться, как разговаривать, какие фото и видео выставлять в социальных сетях. Также в своде правил должно быть прописано разрешение или запрет на участие в развлекательных шоу — в прошлом или настоящем.

Законодательная инициатива продиктована массовыми увольнениями учителей в российских школах за «аморальное поведение». Это основание прописано в статье № 81 Трудового кодекса Российской федерации «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя».

«Аморальное поведение» — понятие растяжимое. Сегодня под эту формулировку попадает все, что угодно. От откровенных разговоров с учениками о сексе до фотографий в купальнике в социальных сетях.

«Типичная история. Молодая преподавательница с прекрасной фигурой, которая чем-то не угодила завучу. Он её будет травить на основании того, что она выложила фото в бикини. Хотя в принципе это может быть прекрасный педагог, который ладит с детьми», — заявила Ирина Волынец.

Новый регламент четко пропишет: какой поступок педагога является аморальным, а какой — касается только его частной жизни. Волынец уточнила, что нормы для учителей будут носить рекомендательный характер. Они будут «спущены в школы», а каждое образовательное сможет внести их в свой устав. Эти правила будут обговариваться с учителями до устройства на работу в образовательное учреждение. Люди, которые не подходят под устав конкретной школы даже не пойдут туда на собеседование.

Есть недавний пример, показывающий необходимость подобного регламента. За аморальное поведение грозит 25-летнему учителю физики из школы № 1236 Дмитрию Ветчинникову грозит увольнение. Несколько лет назад он танцевал в ночном клубе стриптиз. Видео попало в социальные сети и его увидели коллеги учителя. Разгорелся скандал. Сейчас руководство школы № 1236 вынуждает молодого человека написать заявление на увольнение по собственному желанию. Но при этом этом, как утверждают некоторые родители и ученики, всего за 3 месяца своей работы в школе Дмитрий успел заинтересовать учеников своим предметом, благодаря нестандартному и новаторскому подходу.