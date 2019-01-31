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Учитель одной из школ Улан-Удэ, наказавший учеников противогазами, уволился 

ТАСС + ещё 46 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Учитель по «Основам безопасности жизнедеятельности» школы №58 в Улан-Удэ, заставивший семиклассников просидеть весь урок в противогазах в наказание за опоздание, уволился. Об этом ТАСС сообщил директор общеобразовательного учреждения Роман Леонтьев.
"Преподаватель написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник.
Директор отметил, что учитель по ОБЖ проработал в школе с 2016 года, курировал военно-патриотическое воспитание, он — офицер запаса, и в целом «характеризовался положительно». Преподаватель извинился перед школьниками и их родителями, добавил Леонтьев.
Инцидент в школе №58 произошел в декабре 2018 года: несколько семиклассников опоздали на урок по ОБЖ, и в наказание за это провели занятие в противогазах. Родители учащихся обратились с жалобами к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии. По результатам проверки омбудсмена факт подтвердился.
В Комитете по образованию администрации Улан-Удэ назвали случившееся недопустимым. Ранее первый заместитель председателя комитета Любовь Цепкова сообщала ТАСС, что после произошедшего состоялось родительское собрание, педсовет, а учитель по ОБЖ «осознал свою вину», ему был объявлен выговор.
Следственное управление СКР по Бурятии по факту начало доследственную проверку. В ведомстве пояснили, что «длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних».
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Образование , СКР , ИТАР-ТАСС , Улан-Удэ
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