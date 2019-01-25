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В самой большой школе России стало тепло 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты МОЭК подключили к теплоснабжению самую крупную в России школу, которая расположена в районе бывшего завода ЗИЛ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В настоящее время теплоноситель подан на комплекс зданий, что позволяет вести отделочные работы в зимний период", — уточняется в материале.
Строительно-монтажные работы на тепловых сетях были выполнены в ноябре за 20 дней.
Экспериментальная школа на 2,5 тысячи мест с Кванториумом расположена на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Ее открытие запланировано на лето 2019 года.
Столовую в школе разделят на два зала — для старших классов (с 5-го по 11-й) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Для навигации предусмотрены сенсорные панели, как в торговом центре.
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Образование , Общество , Завод имени И.А. Лихачева , МОЭК
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