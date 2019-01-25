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В Москве школьника пытались сжечь заживо
В Москве школьника пытались сжечь заживо

Кузбасские школьники сравнили столовскую еду с собачьей 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ученики Кемеровской области разместили в Instagram ролик с едой, которую им дают в школьной столовой. На видео они сняли переваренные макароны, которые образуют на тарелке слипшуюся массу, и сфотографировали старое сморщенное яблоко.
«Вот так нас кормят в школе. Как собак прям», — говорит за кадром школьница, комментируя обед.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что кадры были сделаны в школе № 10 города Юрги.
Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных обмороках у школьников региона. Он связал это с нехваткой денег у их родителей. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова тут же обратилась в прокуратуру с просьбой проверить эту информацию. Позже член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов объявил, что голодных школьников, падающих в обморок от недостатка питания в Кемеровской области, они не нашли. А глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и соцполитики Максиму Топилину предложение ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений.
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Комментарии
Образование , Общество , Ольга Васильева , Юрий Скворцов , Анна Кузнецова , Максим Топилин , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ , Кемеровская Область
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