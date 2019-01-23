Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Валерий Никонов
Умер Валерий Никонов

СКР проверяет заявление о голодных обмороках учеников в Кемеровской области 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
СКР начал проверку заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках учеников местных школ, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Следователям предстоит установить школы, в которых имели место случаи падения детей в голодные обмороки.
«Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле», — сказал представитель пресс-службы.
Также будет проведена проверка действий должностных лиц, ответственных за питание детей в школах. В случае обнаружения нарушений закона «будут приняты исчерпывающие меры реагирования».
Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о жалобах классных руководителей на голодные обмороки детей в школах и социальное расслоение учеников.
«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей — ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — заявил Кислицын.
По его словам, это не единичные случаи: такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.
Заместитель губернатора Елена Пахомова выразила сомнение относительно сказанного детским омбудсменом. Ее удивило, что никому ранее Кислицын не сообщал о подобных случаях.
«Удивило, прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — сказала замгубернатора.
По данным обладминистрации Кузбасса, охват школьников 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях региона по итогам 2018 года составил 90,1%. Льготное питание получает 56 тыс.234 ученика, за прошлый год для этого было выделено из областного бюджета 191 369,9 тыс. рублей, из местных бюджетов — 247 468,2 тыс. рублей.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил своей администрации проверить школы на наличие подобных фактов.
Комментарии
Образование , Общество , Елена Пахомова , СКР , Интерфакс , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос284
Киев готов объявить эпидемию105
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»36
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва51
Настя Рыбка плохо себя чувствует3
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
01:00
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Наука и техника Наука
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение