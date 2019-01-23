СКР проверяет заявление о голодных обмороках учеников в Кемеровской области

СКР начал проверку заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына о голодных обмороках учеников местных школ, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Следователям предстоит установить школы, в которых имели место случаи падения детей в голодные обмороки.

«Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле», — сказал представитель пресс-службы.

Также будет проведена проверка действий должностных лиц, ответственных за питание детей в школах. В случае обнаружения нарушений закона «будут приняты исчерпывающие меры реагирования».

Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о жалобах классных руководителей на голодные обмороки детей в школах и социальное расслоение учеников.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей — ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды», — заявил Кислицын.

По его словам, это не единичные случаи: такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Заместитель губернатора Елена Пахомова выразила сомнение относительно сказанного детским омбудсменом. Ее удивило, что никому ранее Кислицын не сообщал о подобных случаях.

«Удивило, прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — сказала замгубернатора.

По данным обладминистрации Кузбасса, охват школьников 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях региона по итогам 2018 года составил 90,1%. Льготное питание получает 56 тыс.234 ученика, за прошлый год для этого было выделено из областного бюджета 191 369,9 тыс. рублей, из местных бюджетов — 247 468,2 тыс. рублей.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил своей администрации проверить школы на наличие подобных фактов.