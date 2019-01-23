Приморскую школу решили проверить после урока от «авторитетов»

Администрация Михайловского района начала проверку по жалобам родителей, чьим детям в школе села Первомайское Приморского края местные «авторитеты» провели урок по половому воспитанию.

В средней школе для мальчиков из 5-7 классов состоялась лекция «по понятиям от местных смотрящих» по половому воспитанию, передает ИА PrimaMedia.

Директор школы заявила, что мероприятие было проведено по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, ранее работавшего в этой школе.

Члены родительского комитета сообщили, что четверо мужчин «в грубой форме, с матами» объясняли детям «что делать в жизни и не делать», а также «что с ними будет на зоне», если они будут иметь интимные отношения друг с другом.

Отмечается, что получить комментарий Ухаботина пока не удалось.

И.о. главы Михайловского района Петр Зубок заявил, по данному факту начата проверка.

«Подтвердилась ли информация, еще рано говорить. Сегодня на школьном собрании с родителями будет также присутствовать участковый. Пока я не готов комментировать, необходимо разобраться в ситуации», — отметил он.

Ранее на интернет-форуме Pikabu под заголовком «АУЕ в школе с подачи бывшего директора» появилась запись, в которой пользователи просят совета, к кому обращаться в ситуации, когда «смотрящие за селом проводят в грубой форме беседу с мальчиками и объясняют, как жить по понятиям». О лекции с местными авторитетами родители узнали от детей.