Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты. Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на местного чиновника Петра Зубка.
По его словам, в школе пройдет родительское собрание, на котором будет присутствовать участковый.
Об уроке с участием криминалитета стало известно из публикации пользователя skorpion7726 на портале Pikabu. Он написал, что бывший директор школы Александр Ухаботин (ныне глава Сунятсенского сельского поселения) пригласил в учреждение «местных бандитов», которых «знают все», чтобы те провели урок с мальчиками, учащимися с пятого по седьмой класс. Их собрали в актовом зале и нынешний директор представила им гостей: «Смотрящий за нашим селом! И дети должны на них равняться!» На мероприятии, помимо директора, присутствовали Ухаботин и учитель физкультуры.
Со слов школьников известно, что с ними грубо разговаривали, в том числе нецензурно, объясняя, как жить «по понятиям», чего делать и не делать, и предупредили о недопустимости гомосексуальных отношений. «В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали! очень строго детям запретили рассказывать родителям! Даже те дети, которые действительно с родителями на очень близких отношениях, вчера никто ничего не сказал дома», — заключил пользователь.
В комментариях ему посоветовали обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На момент публикации правоохранительные органы не комментировали данный инцидент.
Последние новости
Россия показала миру «подозрительную ракету» Россиян захотели освободить от зарплатного рабства Трампу запретили выходить из НАТО
Комментарии
Образование , Общество , Александр Бастрыкин , СКР , МВД , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ23
Медведев разнес Роскосмос87
Россия показала миру «подозрительную ракету»130
Названа дата потепления в Москве
На Западе доказали бессмысленность претензий Киева на Крым323
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
01:26
Астрономы показали «последний вздох» умирающей звезды
Наука и техника
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение